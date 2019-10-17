Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları arasında yer alan Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Düzenlenecek çekiliş öncesinde şans oyunu oynayacak vatandaşlar bu çekilişin saat kaçta yapılacağını merak ediyorlar. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Perşembe günleri çekilişi düzenlenen Süper Loto oyununun bu akşamki çekilişinin saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Süper Loto geçtiğimiz hafta 4. kez devretmiş ve ikramiye tutarı katlanarak artmıştı. Bu haftaya kadar toplanan ikramiye tutarı 10.203.893,31 TL olmuştu.
Süper Loto, her hafta perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilmektedir. Süper Loto çekiliş sonuçlarını saat 21.15 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayın sayfasından takip edebilirsiniz.
Süper Loto oyunun özellikleri
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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