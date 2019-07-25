Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı.. 25 Temmuz Milli Piyango Süper Loto sorgulama
Şans oyunu tutkunlarının her perşembe günü heyecanla beklediği Süper Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. 614. hafta heyecanının yaşandığı 25 Temmuz Süper Loto çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden duyuruldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 25 Temmuz Süper Loto sonuçları...
Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da meraklı bekleyiş sona erdi ve haftanın şanslı numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafınca noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından, vatandaşlar, 614. haftada Süper Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamaya başladı. İşte, 25 Temmuz Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı ve haftanın şanslı numaraları...
SÜPER LOTO'NUN 25 TEMMUZ TARİHLİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:45'te düzenlenen çekilişin ardından Süper Loto'nun 25 Temmuz Perşembe günkü çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
28-31-32-37-44-51
SÜPER LOTO MPİ SORGULAMA SAYFASI
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
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