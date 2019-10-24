Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! 24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 627'nci hafta çekilişleri saat 21:15'te tamamlandı. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, çekiliş sonrası hangi şanslı numaraların bu hafta çıktığını merak etmeye başladı. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 24 Ekim 2019 tarihli çekilişleri tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen canlı çekilişin ardından, Süper Loto'nun 627. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran 6 şanslı numara ve çekiliş sonuçları, MPİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye oranı ne kadar? İşte, çekilişle ilgili merak edilenler.
24 EKİM 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 627. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. 24 Ekim Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
1-4-11-15-17-31
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SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Süper Loto'nun 626. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 13 milyon 456 bin 349 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 6 bin 38 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 81 kişi 157 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 96 bin 894 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Burdur'un Bucak ilçesinden yatırdığı bildirildi.
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