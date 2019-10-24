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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 21:55, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! 24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

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Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! 24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 627'nci hafta çekilişleri saat 21:15'te tamamlandı. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, çekiliş sonrası hangi şanslı numaraların bu hafta çıktığını merak etmeye başladı. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 24 Ekim 2019 tarihli çekilişleri tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen canlı çekilişin ardından, Süper Loto'nun 627. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran 6 şanslı numara ve çekiliş sonuçları, MPİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye oranı ne kadar? İşte, çekilişle ilgili merak edilenler.

24 EKİM 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 627. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. 24 Ekim Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1-4-11-15-17-31

Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı 24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

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SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Süper Loto'nun 626. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 13 milyon 456 bin 349 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 6 bin 38 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 81 kişi 157 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 96 bin 894 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Burdur'un Bucak ilçesinden yatırdığı bildirildi.

 

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