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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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30.08.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

MPİ 30 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekiliş sonuçları

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MPİ 30 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto oyunun 30 Ağustos tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belirlendi. Büyük bir heyecanla takip edilen Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı? Haftanın kazanan numaraları hangileri?

Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 567'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango idaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun kazanan numaraları belli oldu. İşte, 30 Ağustos Süper Loto çekilişinin sonuçları...

30 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira 32 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş, 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 54 bin 843 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 486 bin 868 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 240 lira 20 kuruş kamuya aktarıldı. 

Bu hafta merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 567. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 8 - 19 -31 - 39 - 42 - 47

MPİ 30 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta 23 Ağustos 2018 tarihinde 566. kez gerçekleşen Süper Loto oyunun çekilişi sonucu, 1.216.679,39 TL büyük ikramiye devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 47 olmuş ve bu kişiler 8.054,75 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu.

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