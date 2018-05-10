Süper Loto çekiliş sonuçları | MPİ 10 Mayıs Süper Loto sonuç sorgulama

Süper Loto çekilişinin 10 Mayıs tarihli sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belirlendi. Büyük bir heyecanla takip edilen Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 10 Mayıs Süper Loto çekilişinin sonuçları...

10 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu akşam 551. hafta heyecanı yaşandı.Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 3. kez devretmişti. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 551. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 2 - 6 - 8 - 9 - 39 - 53

Süper Loto bu hafta devretmedi. Büyük ikramiye, İstanbul''un Fatih ilçesinde bir vatandaşa çıktı. Çekiliş sonunda bir kişi, 7 milyon 572 bin 439 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruşluk ikramiye bu haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi 16 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 381 bin 561 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 721 bin 217 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 962 bin 248 lira 6 kuruş kamuya aktarıldı. Geçen haftanın kazanan şanslı numaraları ise şunlar oldu; 24, 26, 42, 43, 44, 50

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.

Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.