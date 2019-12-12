Süper Loto çekiliş sonuçları ilan edildi (12 Aralık 2019) - MPİ 634. hafta Süper Loto kupon sonucu sorgulama

7 haftadır devrini gerçekleştiren Süper Loto'da perşembe akşamı heyecan sona erdi. Zengin olma hayali kurarak kupon yapan vatandaşlar, Süper Loto'da bu hafta hangi numaraların ikramiye kazandırdığını merakla sorguluyor. İşte, 634'üncü hafta Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı numaraları.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ilan edildi. 12 Aralık Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

MPİ SÜPER LOTO KUPON SONUCU SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.