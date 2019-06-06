Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama
GeriGündem Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.06.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 6 Haziran tarihli sonuçları belli oldu. Saat 21:15'te düzenlenen çekilişle, 607'nci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 6 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Büyük umutlarla oynanan Süper Loto'nun 607. hafta çekiliş sonuçları noter huzurunda tamamlanan kura ile belli oldu. Süper Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralara ikramiye çıktı? İşte, MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 607'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar.

6 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Saat 21.15'te MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto canlı çekilişinin ardından, çekiliş sonuçları kurumun internet sitesinden açıklandı. Süper Loto'nun 6 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

5,10,12,20,26,49

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama

 

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 9 bin 596 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 253 kişi 181 lira 25'er kuruş, 3 bilen 86 bin 347 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

 Çekilişte, toplam 2 milyon 780 bin 501 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 956 bin 743 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 548 lira kamuya aktarıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi
Masaj salonundaki kadına karısını aratmış ve… Sonrası korkunç!
Milli sporcu Derya Can'ın eşi denizde kaybolmuştu! Müjdeli haber geldi
Vicdansız istihbaratçı yalanı ve bir vatandaş