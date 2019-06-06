Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 6 Haziran tarihli sonuçları belli oldu. Saat 21:15'te düzenlenen çekilişle, 607'nci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 6 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Büyük umutlarla oynanan Süper Loto'nun 607. hafta çekiliş sonuçları noter huzurunda tamamlanan kura ile belli oldu. Süper Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralara ikramiye çıktı? İşte, MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 607'nci haftasında ikramiye kazandıran numaralar.
6 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Saat 21.15'te MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto canlı çekilişinin ardından, çekiliş sonuçları kurumun internet sitesinden açıklandı. Süper Loto'nun 6 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;
5,10,12,20,26,49
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SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 9 bin 596 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 253 kişi 181 lira 25'er kuruş, 3 bilen 86 bin 347 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 780 bin 501 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 956 bin 743 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 548 lira kamuya aktarıldı.
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