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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! 22 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

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Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! 22 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'nun 22 Ağustos tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşti. 9 haftadır devreden ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Süper Loto'nun 618'inci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte, Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları.

Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray Şubesindeki merkezinde gerçekleşti. Haftalardır devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinin ardından, büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği şans oyunu tutkunları tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.

Süper Loto'nun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.

22 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 22 Ağustos 2019 tarihli çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Süper Loto'nun 618'inci hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

 10-17-36-37-53-54

Süper Lotoda dev ikramiye sahibini buldu 22 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 617. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25'er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarıldı.

 

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