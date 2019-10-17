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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Milli Piyango 17 Ekim 2019 Süper Loto sorgulama ekranı

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Milli Piyango 17 Ekim 2019 Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto'nun 626. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından perşembe akşamı tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen kura sonrası, büyük ikramiyenin 10 milyon TL'ye ulaştığı Süper Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 17 Ekim 2019  MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto'nun 17 Ekim tarihli çekilişleri İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde saat 21:15'te gerçekleşti. 4. devrini gerçekleştiren Süper Loto'ya bu hafta vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çekiliş sonrası yine bazı vatandaşlar zengin olma hayaline kavuştu. İşte, 626'ncı hafta Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran şanlı numaralar....

17 EKİM 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Süper Loto'nun 626. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. 17 Ekim Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

5-8-11-20-23-24

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Milli Piyango 17 Ekim 2019 Süper Loto sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

 Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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