Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Milli Piyango 17 Ekim 2019 Süper Loto sorgulama ekranı
Süper Loto'nun 626. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından perşembe akşamı tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen kura sonrası, büyük ikramiyenin 10 milyon TL'ye ulaştığı Süper Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 17 Ekim 2019 MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto'nun 17 Ekim tarihli çekilişleri İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde saat 21:15'te gerçekleşti. 4. devrini gerçekleştiren Süper Loto'ya bu hafta vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çekiliş sonrası yine bazı vatandaşlar zengin olma hayaline kavuştu. İşte, 626'ncı hafta Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran şanlı numaralar....
17 EKİM 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce Süper Loto'nun 626. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. 17 Ekim Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
5-8-11-20-23-24
SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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