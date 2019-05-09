Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 9 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sorgulama
Şans oyunu meraklılarının her hafta büyük heyecanla oynadığı Süper Loto'nun 9 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarında ikramiye kazandıran numaraların belli olmasıyla, zengin olma hayali vuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 9 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlanan çekilişle, Süper Loto'nun 603. hafta sonuçları belli oldu. Süper Loto'nun 9 Mayıs tarihli çekilişi ile, ikramiye kazandıran iller de açıklandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 325 bin 590 lira devretmişti. Peki, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran iller.
9 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI
MPİ tarafından noter huzurunda saat 21.15'te başlayan çekilişle Süper Loto'nun 603. hafta sonuçları açıklandı. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
2,22,25,27,35,44
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SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto'nun 602'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 325 bin 590 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 9 bin 619'ar lira, 4 bilen 2 bin 857 kişi 197'şer lira, 3 bilen 63 bin 654 kişi 14 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 34 bin 49 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 433 bin 987 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 801 bin 438 lira kamuya aktarıldı.
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