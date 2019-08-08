Süper Loto 8. kez devretti! MPİ 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun 616'ncı hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti. 8. devrini gerçekleştiren Süper Loto'nun sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, 8 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları.
Perşembe günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun 8 Ağustos tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. 616. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye, geçen hafta devretmesi sonucu, 20 milyon TL olarak belirlendi. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı.
Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.
8 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, 8 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto'da bu hafta şu numaralar ikramiye kazandırdı;
1-8-10-29-44-54
MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA
SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 615. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 13 bin 80 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 967 kişi 202 lira 70'er kuruş, 3 bilen 107 bin 323 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 636 bin 567 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 562 bin 238 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 432 bin 848 lira kamuya aktarıldı.
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