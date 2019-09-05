Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 1 kişiye çıktı! Milli Piyango 5 Eylül Süper Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresince (MPİ) her perşembe çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun 620. hafta sonuçları açıklandı. Kurumun, Galatasaray Şubesindeki merkezinde, çekilişi tamamlanan Süper Loto'da, 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi. İşte, 5 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları.
Şans oyunu tutkunları tarafından ilgi gören Süper Loto'nun 620. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Noter huzurunda saat 21:15'te düzenlenen kuranın ardından, 5 Eylül 2019 Süper Loto canlı çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin sitesinden ilan edildi. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 5 Eylül Süper Loto sonuç sayfası.
Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
5 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto oyununun 5 Eylül tarihli çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Süper Loto'nun 620'nci hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
2-24-26-28-46-51
MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA
SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 7 bin 88'er lira, 4 bilen 3 bin 126 kişi 167 lira 85'er kuruş, 3 bilen 62 bin 449 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 887 bin 214 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 330 bin 408 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 583 lira kamuya aktarıldı.
SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
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