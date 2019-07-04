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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Temmuz MPİ Süper Loto sonuç sorgulama

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Temmuz MPİ Süper Loto sonuç sorgulama

Her hafta büyük ilgili gören Süper Loto'nun 4 Temmuz tarihli sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlanan çekilişin ardından belli oldu. 611. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Milyonlarca vatandaşa umut kapısı olan Süper Loto'da 1 haftalık bekleyiş sona erdi. Vatandaşların hayallerine bir adım daha yaklaşmasına olanak sağlayan Süper Loto'nun çekilişleri 4 Temmuz Perşembe günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda tamamlandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralara ve illere ikramiye çıktı? İşte, 611'nci hafta MPİ 4 Temmuz Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.

4 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Loto çekilişleri tamamlandı. Süper Loto'nun 611. haftasında ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

11,14,21,25,43,48

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı 4 Temmuz MPİ Süper Loto sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLMUŞTU?

Süper Loto'nun 610'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.

 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65'er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 25 bin 429 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 824 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 41 lira 80 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR HANGİLERİ?

2019 yılında kazandıran kuponlar şu şekilde;

 09 11 12 14 17 51

07 15 22 37 38 45

11 27 46 49 51 53

07 19 47 49 52 53

04 32 41 42 43 53

06 15 24 29 39 44

10 11 22 24 42 43

02 06 15 19 22 50

10 26 28 32 34 40

14 16 31 36 37 45

10 13 30 31 48 50

04 21 25 38 48 50

01 02 38 40 42 52

03 10 39 44 46 49

02 05 27 36 40 51

En çok çıkan rakamlar:

01 (bir kez), 02 (üç kez), 03(bir kez), 04 (dört kez), 05 (bir kez), 06 (iki kez), 07 (iki kez), 08 (hiç çıkmadı), 09 (bir kez), 10 (dört kez), 11 (üç kez), 12 (bir kez), 13 (bir kez), 14 (iki kez), 15 (üç kez), 16 (bir kez), 17 (bir kez), 18 (hiç çıkmadı), 19 (iki kez), 20 (hiç çıkmadı), 21 (bir kez), 22 (üç kez), 23 (hiç çıkmadı), 24 (iki kez), 25 (bir kez), 26 (bir kez), 27 (iki kez), 28 (bir kez), 29 (bir kez), 30 (bir kez), 31 (iki kez), 32 (iki kez), 33 (hiç çıkmadı), 34 (bir kez), 35 (hiç çıkmadı), 36 (iki kez), 37 (iki kez), 38 (üçüncü kez), 39 (iki kez), 40 (üç kez), 41 (bir kez), 42 (üç kez), 43 (iki kez), 44 (iki kez), 45 (iki kez), 46 (iki kez), 47 (bir kez), 48 (İki kez), 49 (üç kez), 50 (üç kez), 51 (üç kez), 52 (iki kez), 53 (üç kez),

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