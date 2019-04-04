Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 4 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri düzenlenen, 4 Nisan Süper Loto çekilişleri tamamlandı. MPİ'nin Ankara Balat'taki ofisinde tamamlanan çekilişle kazandıran talihli numaralar da belli oldu. Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Peki, 598. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte, 4 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı....
Şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet gösterdiği ve zengin olma hayali kuran vatandaşların büyük umutla oynadığı Süper Loto sonuçları, Ankara'da noter huzurunda yapılan çekilişle belli oldu. Geçtiğimiz hafta Süper Loto çekilişinde, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtılmıştı. Peki, Süper Loto'nun 4 Nisan 2019 tarihli 598. hafta çekilişinde hangi talihli numaralar kazandı? İşte, 4 Nisan Süper Loto çekilişleri ile ilgili detaylar.
4 NİSAN 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Heyecanla takip edilen ve büyük ilgi gören Süper Loto oyununun 598. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21.15'te yapılan çekilişle kazandıran talihli numaralar şunlar oldu;
7,15,22,37,38,45
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