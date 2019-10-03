Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama (3 Ekim 2019)
624. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Her hafta vatandaşları zengin olma hayaline kavuşturan Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Süper Loto kuponu oynayanlar, Süper Loto'da hangi numaraların çıktığını sorgulamaya başladı. İşte, 3 Ekim 2019 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları.
Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da ekim ayının ilk çekilişi saat 21:15'te gerçekleşti. Noter huzurunda gerçekleşen kura ile beraber, büyük ikramiyeyi kazanmak için şanslı numaraları tahmin edenler, hayallerine kavuştu. Peki, Süper Loto'nun 624'üncü hafta çekilişinde hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye miktarı ne kadar? İşte, MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve bu hafta çıkan şanslı numaralar...
3 EKİM 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?
Süper Loto'nun 624. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından noter huzurunda tamamlandı. 3 Ekim Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;
3-14-18-34-46-47
MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?
Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Noter huzurunda yapılan canlı çekilişin ardından, Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Çekilişin sona ermesiyle, bu hafta şanslı numaraların hangileri olduğu merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 26 Eylül Milli Piyango Süper Loto sonuçları.
Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 11 bin 713'er lira, 4 bilen 2 bin 724 kişi 219'ar lira, 3 bilen 59 bin 794 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 6 milyon 781 bin 885 lira ikramiye dağıtıldı.
SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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