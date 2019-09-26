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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Eylül Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Eylül Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Noter huzurunda yapılan canlı çekilişin ardından, Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Çekilişin sona ermesiyle, bu hafta şanslı numaraların hangileri olduğu merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 26 Eylül Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun 26 Eylül tarihli çekilişi gerçekleşti. Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde,  6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti. Büyük ikramiyenin geçen hafta devretmesiyle, bu hafta Süper Loto'da çıkan şanslı numaralarla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, 623. hafta Milli Piyango Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.

26 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 623. hafta çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Süper Loto'nun 26 Eylül tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

2-6-8-41-46-50

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı 26 Eylül Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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