Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Eylül Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama
Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Noter huzurunda yapılan canlı çekilişin ardından, Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Çekilişin sona ermesiyle, bu hafta şanslı numaraların hangileri olduğu merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 26 Eylül Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun 26 Eylül tarihli çekilişi gerçekleşti. Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti. Büyük ikramiyenin geçen hafta devretmesiyle, bu hafta Süper Loto'da çıkan şanslı numaralarla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, 623. hafta Milli Piyango Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.
26 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 623. hafta çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Süper Loto'nun 26 Eylül tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;
2-6-8-41-46-50
MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.
SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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