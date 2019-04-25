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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 25 Nisan Milli Piyango Süper Loto sorgulama

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 25 Nisan Milli Piyango Süper Loto sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen Süper Loto şans oyununda şanslı numaralar belli oldu. Süper Loto'nun 25 nisan tarihli çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla zengin olma hayali kuran bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Süper Loto'nun 601. hafta çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 25 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları.

Süper Loto'nun 601. hafta çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ikramiye kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafıdan noter huzurunda tamamlanan çekilişle Süper Loto'da ikramiye sahipleri belli oldu. Peki, Süper Loto'nun 25 Nisan çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 25 Nisan Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

25 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te düzenlenen Süper Loto canlı çekilişinin ardından, çekiliş sonuçları kurumun internet sitesinden açıklandı. Süper Loto'nun 24 Nisan tarihli 601. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

1,32,42,43,44,51

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 25 Nisan Milli Piyango Süper Loto sorgulama


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GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 13 bin 60'ar lira, 4 bilen 3 bin 882 kişi 201'er lira, 3 bilen 86 bin 128 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

 

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