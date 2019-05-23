SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | 23 MayÄ±s Milli Piyango SÃ¼per Loto sonuÃ§ sorgulama

Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± | 23 MayÄ±s Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama
SÃ¼per Loto oyununun 605. hafta Ã§ekiliÅŸi Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan 23 MayÄ±s tarihinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¼per Loto'nun geÃ§tiÄŸimiz Ã§ekiliÅŸinde, 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 9 milyon 301 bin 874 lira devretmiÅŸti. Peki, SÃ¼per Loto'da bu hafta hangi ÅŸanslÄ± numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 23 MayÄ±s Milli Piyango SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve ikramiye kazandÄ±ran numaralar.
Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan noter huzurunda dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸle, 605. hafta heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ÂSÃ¼per Loto'nun 23 MayÄ±s tarihli sonuÃ§larÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte, ÅŸans oyunu tutkunlarÄ±nÄ±n her perÅŸembe heyecanla beklediÄŸi SÃ¼per Loto'nun 605. hafta Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±.
23 MAYIS SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI
MPÄ° tarafÄ±ndan noter huzurunda saat 21:15'te dÃ¼zenlenen kura ile SÃ¼per Loto'nun 23 MayÄ±s tarihli Ã§ekiliÅŸinde ikramiye kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;
10,27,31,34,36,47
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SÃœPER LOTO'NUN GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAFTAKÄ° Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE OLMUÅžTU?
SÃ¼per Loto'nun 604'Ã¼ncÃ¼ hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 9 milyon 301 bin 874 lira devretti.
Â Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 42 kiÅŸi 13 bin 873'er lira, 4 bilen 3 bin 425 kiÅŸi 184'er lira, 3 bilen 69 bin 732 kiÅŸi 15 lira 30'ar kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±. Ã‡ekiliÅŸte, toplam 2 milyon 281 bin 657 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. HasÄ±lattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 201 lira, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 898 bin 998 lira kamuya aktarÄ±ldÄ±.
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