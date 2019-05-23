SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | 23 MayÄ±s Milli Piyango SÃ¼per Loto sonuÃ§ sorgulama

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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23.05.2019 - 21:20, Son GÃ¼ncelleme:

Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± | 23 MayÄ±s Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

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Süper Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± | 23 MayÄ±s Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

SÃ¼per Loto oyununun 605. hafta Ã§ekiliÅŸi Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan 23 MayÄ±s tarihinde gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¼per Loto'nun geÃ§tiÄŸimiz Ã§ekiliÅŸinde, 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 9 milyon 301 bin 874 lira devretmiÅŸti. Peki, SÃ¼per Loto'da bu hafta hangi ÅŸanslÄ± numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, 23 MayÄ±s Milli Piyango SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve ikramiye kazandÄ±ran numaralar.

Milli Piyango Ä°daresi (MPÄ°) tarafÄ±ndan noter huzurunda dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸle, 605. hafta heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ÂSÃ¼per Loto'nun 23 MayÄ±s tarihli sonuÃ§larÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte, ÅŸans oyunu tutkunlarÄ±nÄ±n her perÅŸembe heyecanla beklediÄŸi SÃ¼per Loto'nun 605. hafta Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±.

23 MAYIS SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI

MPÄ° tarafÄ±ndan noter huzurunda saat 21:15'te dÃ¼zenlenen kura ile SÃ¼per Loto'nun 23 MayÄ±s tarihli Ã§ekiliÅŸinde ikramiye kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;

10,27,31,34,36,47

SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | 23 MayÄ±s Milli Piyango SÃ¼per Loto sonuÃ§ sorgulama

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SÃœPER LOTO'NUN GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAFTAKÄ° Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE OLMUÅžTU?

SÃ¼per Loto'nun 604'Ã¼ncÃ¼ hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 9 milyon 301 bin 874 lira devretti.

Â Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 42 kiÅŸi 13 bin 873'er lira, 4 bilen 3 bin 425 kiÅŸi 184'er lira, 3 bilen 69 bin 732 kiÅŸi 15 lira 30'ar kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±. Ã‡ekiliÅŸte, toplam 2 milyon 281 bin 657 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. HasÄ±lattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 201 lira, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 898 bin 998 lira kamuya aktarÄ±ldÄ±.

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