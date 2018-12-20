Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama
Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 20 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 20 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 977 bin 829 lira 12 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi, 7 bin 258 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 460 kişi 148 lira 95'er kuruş, 3 bilen 65 bin 494 kişi, 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 881 bin 898 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 359 bin 900 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 760 bin 363 lira 91 kuruş kamuya aktarıldı.
7, 13, 21, 28, 37, 54
SÜPER LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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