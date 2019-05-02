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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 2 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 2 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen Süper Loto şans oyununda bu hafta kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Süper Loto'nun 2 Mayıs tarihli çekilişinde yine bazı vatandaşların zengin olma hayali gerçekleşti. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 2 Mayıs Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

MPİ'nin ofisinde noter huzurunda düzenlenen kura çekimi ile, Süper Loto oyununun çekilişleri tamamlandı. 602. hafta heyecanının yaşandığı 2 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 31 bin 870 lira devretmişti. Peki, Süper Loto'da bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 2 Mayıs tarihli 602'nci hafta Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.

2 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ'nin ofisinde saat 21.15'te başlayan 2 Mayıs tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları  tamamlandı. Süper Loto'nun 602'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

 2,13,36,38,45,46

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 2 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı

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SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun 601'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 31 bin 870 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 12 bin 779'ar lira, 4 bilen 2 bin 193 kişi 227'şer lira, 3 bilen 48 bin 265 kişi 17 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 801 bin 844 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 270 bin 63 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 709 bin 947 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

 

 

 

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