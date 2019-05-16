Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto ikramiye sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto ikramiye sorgulama
GeriGündem Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto ikramiye sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.05.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto ikramiye sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri çekilişi düzenlenen Süper Loto oyununun 16 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde  6 bilen çıkmayınca 6 milyon 728 bin 938 lira devretmişti. Peki, 604. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

Şans oyunu meraklılarının her hafta büyük heyecanla oynadığı Süper Loto'nun, 604'ncü hafta çekilişleri tamamlandı. Süper Loto'nun 16 Mayıs tarihli sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Süper Loto'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? Hangi illere ikramiye çıktı? İşte, 604. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

16 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından noter huzurunda saat 21:15'te düzenlenen kura ile Süper Loto'nun 16 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

5,6,18,37,48,53

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto ikramiye sorgulama

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 8 bin 778 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 438 kişi 172'şer lira, 3 bilen 69 bin 872 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 131 bin 269 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 501 bin 12 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 839 bin 744 lira 19 kuruş kamuya aktarıldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti... 19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı

Sarallar suç örgütüne yeni iddianame: Alışkanlık haline getirdiler!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda 'ayakkabı' ayrıntısı!

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış