Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto ikramiye sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri çekilişi düzenlenen Süper Loto oyununun 16 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 728 bin 938 lira devretmişti. Peki, 604. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 16 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
Şans oyunu meraklılarının her hafta büyük heyecanla oynadığı Süper Loto'nun, 604'ncü hafta çekilişleri tamamlandı. Süper Loto'nun 16 Mayıs tarihli sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Süper Loto'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? Hangi illere ikramiye çıktı? İşte, 604. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
16 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından noter huzurunda saat 21:15'te düzenlenen kura ile Süper Loto'nun 16 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
5,6,18,37,48,53
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SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 8 bin 778 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 438 kişi 172'şer lira, 3 bilen 69 bin 872 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 131 bin 269 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 501 bin 12 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 839 bin 744 lira 19 kuruş kamuya aktarıldı.
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