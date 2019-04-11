Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Şans oyunu tutukunlarının vazgeçilmezi olan Süper Loto'nun 11 Nisan tarihinde yapılan 599. hafta çekilişinde, bazı vatandaşlar hayallerine kavuştu. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar kazandırdı? İşte, 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...
Süper Loto'nun 599. hafta çekişleri, MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde noter huzurunda tamamlandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte, 5 bilen 110 kişi 5 bin 295'er lira, 4 bilen 4 bin 191 kişi 151'er lira, 3 bilen 77 bin 752 kişi 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandı? İşte, 599. hafta çekilişinin yaşandığı 11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları.
11 NİSAN 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişle Süper Loto'da kazandıran talihli numaralar açıklandı. Süper Loto'nun 11 Nisan tarihinde yapılan çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandı;
9,11,12,14,17,51
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 110 kişi 5 bin 295'er lira, 4 bilen 4 bin 191 kişi 151'er lira, 3 bilen 77 bin 752 kişi 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 281 bin 221 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 429 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 826 lira kamuya aktarıldı.
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