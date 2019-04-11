Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama
GeriGündem Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.04.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Şans oyunu tutukunlarının vazgeçilmezi olan Süper Loto'nun 11 Nisan tarihinde yapılan 599. hafta çekilişinde, bazı vatandaşlar hayallerine kavuştu. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar kazandırdı? İşte, 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

Süper Loto'nun 599. hafta çekişleri, MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde noter huzurunda tamamlandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte, 5 bilen 110 kişi 5 bin 295'er lira, 4 bilen 4 bin 191 kişi 151'er lira, 3 bilen 77 bin 752 kişi 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandı? İşte, 599. hafta çekilişinin yaşandığı 11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları.

11 NİSAN 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişle Süper Loto'da kazandıran talihli numaralar açıklandı. Süper Loto'nun 11 Nisan tarihinde yapılan çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandı;

9,11,12,14,17,51

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 11 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama

 

 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 110 kişi 5 bin 295'er lira, 4 bilen 4 bin 191 kişi 151'er lira, 3 bilen 77 bin 752 kişi 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 281 bin 221 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 429 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 826 lira kamuya aktarıldı.

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan açıklaması

Ankara'daki köpek vahşetinde yeni gelişme

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

Hakkari'de 221 kilo patlayıcı ele geçirildi