Süper Loto 9 Ocak çekiliş sonuçları belli oldu! 638. hafta Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Saat 21.15'te başlayan canlı Süper Loto çekilişi sonrası zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 9 Ocak Süper Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Vatandaşların büyük ikramiyeye kavuştuğu oyunda MPİ haftanın şanslı numaralarını ilan etti. İşte, 638'inci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 949 lira 10'ar, 4 bilen 2 bin 754 kişi 204 lira 60'ar, 3 bilen 63 bin 756 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Perşembe akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. MPİ tarafından kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne oldu?

Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 12.001.829,24 TL'lik büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak tarihli çekilişte kazandıran numaralar 13, 14,32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.