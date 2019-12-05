Süper Loto 5 Aralık çekiliş sonuçları açıklandı... MPİ Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun 5 Aralık 2019 tarihli çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Geçtiğimiz haftadan büyük ikramiye tutarının 17 milyon TL'ye ulaştığı Süper Loto'nun sonuçları MPİ'nin internet sitesinden açıklandı. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, haftanın şanslı numaralarını araştırıyor. İşte, 633'üncü hafta Süper Loto'da çıkan 6 şanslı numara...

SÜPER LOTO'DA 21 MİLYON TL DEVRETTİ

Süper Loto oyununun 633. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 537 bin 164 lira 1 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 11 bin 814 lira 35'er, 4 bilen 4 bin 993 kişi 197 lira 85'er kuruş, 3 bilen 108 bin 450 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

5 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun 633. hafta çekilişleri MPİ tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Heyecanla beklenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 520 bin 125 lira devretti.

Süper Loto oyununun 632. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 520 bin 125 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 9 bin 978 lira 50'şer, 4 bilen 5 bin 252 kişi 171 lira 10'ar, 3 bilen 105 bin 658 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.