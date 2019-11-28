Süper Loto 28 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Süper Loto sorgulama ekranı
Perşembe günleri düzenlenen Süper Loto'nun 632. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası bu hafta ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Süper Loto'da haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilecek. İşte, Milli Piyango 28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
Süper Loto oyununun 28 Kasım 2019 tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Süper Loto'nun geçen haftaki son çekilişinde 13 milyon 863 bin 96 liranın devretmesiyle, bu hafta Süper Loto'da çıkan numaralar şans oyunu tutkunları tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 632'nci hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar....
28 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 28 Kasım Perşembe günkü çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te gerçekleşti. 632'nci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da bu hafta şu numaralar çıktı;
MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 863 bin 96 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 10 bin 189'ar lira, 4 bilen 4 bin 199 kişi 200'er lira, 3 bilen 87 bin 956 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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