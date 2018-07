Geldiklerini duyan PKK’lıların paniği telsize yansıdı

Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod adını kullanan terörist Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı.



PKK’lılar telsiz konuşmalarında, "her yerde askerin olduğunu ve bölgeden bir an evvel çıkmak istediklerini" söyledi. Bursa ‘Timsahlar’, Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Süper Kobra, ATAK ve Sikorsky helikopterleri de destek veriyor.



Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.