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    Geldiklerini duyan PKK’lıların paniği telsize yansıdı

    GİRESUN (İHA)
    11.07.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

    Karadeniz yaylalarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sürerken, "Bizi bir an evvel çıkartın" diyen teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıdı.

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    • PKK’lıların paniği telsize yansıdı
    • PKK’lıların paniği telsize yansıdı
    • PKK’lıların paniği telsize yansıdı
    • PKK’lıların paniği telsize yansıdı

    Uzman Çavuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod adını kullanan terörist Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edilmeye çalışılan diğer örgüt üyesi her yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

    PKK’lılar telsiz konuşmalarında, "her yerde askerin olduğunu ve bölgeden bir an evvel çıkmak istediklerini" söyledi. Bursa ‘Timsahlar’, Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ timleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından sürdürülen operasyonlara Süper Kobra, ATAK ve Sikorsky helikopterleri de destek veriyor.

    Öte yandan, bölgede bulunan askerlere ise vatandaşlar adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaçlarını vatandaşlar sırayla hazırlayarak sofralar kuruyor.

    Giresun’da PKK’lılar kıskaca alındıGiresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında operasyona katıldı. Bugün bölgede yaşayan vatandaşlar ise olası bir hava harekatı için ‘ormanlık arazilere gitmemeleri, evlerinden çıkmamaları’ yönünde uyarıldı.
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    Etiketler: terörle mücadele
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