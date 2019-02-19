Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenebilecek?
2019 yılının ilk Süper Ay’ı için geri sayım başladı. Dolunay, Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, çevresi daha büyük ve parlak görünür, bu olaya Süper Ay denir. Peki, Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenebilecek?
Bu gece ay, Dünya’nın uydusu konumundaki Ay, gezegenimize en yakın konumda olacak ve ‘Süper Ay’ olayı yaşanacak. Süper Ay’ı gözlemlemek için çıplak göz yeterli olacak. Ülkemizden de görülebilecek Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'de net bir şekilde izlenebilecek.
NASA gökbilimci Mitzi Adams resmi blogunda, "Bu gecenin Süper Ayı’nı izlemek için, batıdaki Güneş battığında doğuda yükselen ayı arayın. Ay battığında son derece büyük görünecektir." Açıklamasında bulundu. Bir sonraki Süper Ay, 19 Mart tarihinde görünecek.
Ocak ayında bir Süper Ay daha meydana geldi, ancak Ay tutulması ile aynı zamana denk geldiğinden, görülen kırmızımsı bir renk tonuna döndü ve Süper Kanlı Kurt Ay adı verildi.
Süper Ay'ı gözlemlemek için ise hiçbir ekipmana ihtiyaç duyulmayacak. Ayrıca NASA, Ay'ın Süper Ay formunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.
SÜPER AY NEDİR?
Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.
Ay'ın Süper Ay veya Mikro Ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur. Bu nedenle, bir kaynak tarafından Süper Ay olarak sınıflandırılan bir Dolunay, başkaları tarafından Süper Dolunay olarak değerlendirilmeyebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle