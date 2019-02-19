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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenebilecek?

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Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenebilecek?

2019 yılının ilk Süper Ay’ı için geri sayım başladı. Dolunay, Dünya'ya en yakın konuma geldiğinde, çevresi daha büyük ve parlak görünür, bu olaya Süper Ay denir. Peki, Süper Ay Türkiye’de saat kaçta izlenebilecek?

Bu gece ay, Dünya’nın uydusu konumundaki Ay, gezegenimize en yakın konumda olacak ve ‘Süper Ay’ olayı yaşanacak. Süper Ay’ı gözlemlemek için çıplak göz yeterli olacak. Ülkemizden de görülebilecek Süper Ay, Türkiye saati ile saat 18.20'de net bir şekilde izlenebilecek.

NASA gökbilimci Mitzi Adams resmi blogunda, "Bu gecenin Süper Ayı’nı izlemek için, batıdaki Güneş battığında doğuda yükselen ayı arayın. Ay battığında son derece büyük görünecektir." Açıklamasında bulundu. Bir sonraki Süper Ay, 19 Mart tarihinde görünecek.
Ocak ayında bir Süper Ay daha meydana geldi, ancak Ay tutulması ile aynı zamana denk geldiğinden, görülen kırmızımsı bir renk tonuna döndü ve Süper Kanlı Kurt Ay adı verildi.

Süper Ay'ı gözlemlemek için ise hiçbir ekipmana ihtiyaç duyulmayacak. Ayrıca NASA, Ay'ın Süper Ay formunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor.
Ay'ın Süper Ay veya Mikro Ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur. Bu nedenle, bir kaynak tarafından Süper Ay olarak sınıflandırılan bir Dolunay, başkaları tarafından Süper Dolunay olarak değerlendirilmeyebilir.

 

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