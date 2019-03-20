Süper Ay ne zaman? Süper Ay nedir?
Ocak ayının ‘Süper Kanlı Ay Tutulması’ ve şubat ayının daha az dramatik ‘Süper Kar Ayı’ ndan kısa bir süre sonra yeni bir Süper Ay görünecek. Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek. Peki, Süper Ay nedir, nasıl izlenir?
Yılın son Süper Ay’ı 20-21 Mart'ta gökyüzünü aydınlatacak. Süper Ay bu kez Kuzey yarımkürede baharın başlangıcına işaret eden bahar ekinoksundan sadece birkaç saat sonra ortaya çıkacak. Bugün yükselen dolunay her zamankinden biraz daha büyük ve parlak görünecek çünkü aylık yörüngesinde Dünya'ya en yakın konumunda olacak. Moongiant'a göre mart ayındaki dolunay, yalnızca Güneyli Amerikan kabileleri tarafından “Solucan Ayı” olarak adlandırılıyor.
SÜPER AY NEDİR?
Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor.
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SÜPER AY EN İYİ NASIL İZLENİR?
Ay doğduğunda, narin bir portakal rengini alır, sararır ve sonra gökyüzüne yükseldikçe, parlak, beyaz bir küre haline gelir. Gökyüzünün yüksek olduğu zamanlardan daha büyük görünüyor çünkü insan beyni ağaçlar, binalar ve dağlar gibi diğer nesnelerle çevrili olduklarında daha büyük şeyler algılıyor. Ne kadar yüksekte olursanız, ayın ufkun üzerinde göründüğünü görme şansınız o kadar artar. İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
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