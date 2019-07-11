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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri'Süper anneanne' 56'sında üniversiteyi, 63'ünde yüksek lisansı bitirdi
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Gündem
AA
11.07.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

'Süper anneanne' 56'sında üniversiteyi, 63'ünde yüksek lisansı bitirdi

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'Süper anneanne' 56'sında üniversiteyi, 63'ünde yüksek lisansı bitirdi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2011-2012 akademik yılında mezun olan Cevriye Güney, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yüksek lisansını 63 yaşında tamamlayarak azmiyle çevresine örnek oldu. Üniversitede "Süper anneanne" lakabıyla anılan Güney, "Yalnız yaşadığım için boş vaktim oluyor. Ben de kendimi ders çalışmaya yoğunlaştırdım. Bundan sonraki hedefim İngilizceyi ilerletmek" dedi.

İki çocuk annesi Cevriye Güney, albay eşi Recai Güney'in 1991 yılında vefat etmesinin ardından, yalnız kaldığı süreçte ders çalışıp kendini geliştirebileceğini düşünerek üniversite eğitimi almaya karar verdi.

Bu dönemde yoğun şekilde ders çalışıp eksiklerini tamamlayarak üniversite sınavlarına hazırlanan Güney, AÜ'de önce halkla ilişkiler uzmanlığı bölümünü 2010'da, dikey geçişle girdiği işletme bölümünü de 2012'de bitirdi.

Daha sonra yüksek lisans yapmak için hazırlıklarını sürdüren Güney, geçen yıl girdiği Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı girişimcilik programını bu sene birincilikle bitirerek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri sırasında torunu yaşındaki öğrencilerle ders alıp sınavlara girme heyecanı yaşayan Güney, arkadaşları arasında "süper anneanne" diye anılıyor.

AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri arasında da yer alan Güney, siyasette de başarılı olmayı hedefliyor.

"Herkese rol model oldum"

Cevriye Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma ve yeni bir şeyler öğrenmenin hoşuna gittiğini, "hayat boyu öğrenme" sözünü kendine ilke edindiğini söyledi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak için kendine söz verdiğini belirten Güney, "En büyük hayallerimden birini hayata geçirdim." diye konuştu.

Güney, farklı şehirlerde eğitim alan 4 torunu olduğunu, onlarla birlikte okul hayatını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kendisini "torunlarıyla birlikte okuyan anneanne" diye tanımlayan Güney, şöyle konuştu:
"AÜ'den 2012'de mezun oldum. Orada da yüksek lisans yapacağımı söylemiştim. Bu güzel hayalimi hayata geçirdim, çok mutluyum. Kendimi güncelledim, gerçekten yüksek lisansta çok güzel bilgiler edindim. Siyasi hayatımda ve diğer ortamlarda herkese rol model oldum. Buradan bütün hanımlara bütün yetişkinlere sesleniyorum, mutlaka okusunlar. Lise mezunları üniversite okusun, üniversite mezunları yüksek lisans yapsın. Ben üniversite okurken gerçekten etrafımdaki bütün insanlar üniversiteye okumaya başladı ve bitirdiler. Şimdi de yüksek lisans yapmaya karar verdiler."

"Şimdi İngilizce üzerinde yoğunlaştım"

Güney, herkese okuma, araştırma, kendini geliştirme tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:
"Yalnız yaşadığım için boş vaktim oluyor. Ben de kendimi ders çalışmaya yoğunlaştırdım. Bundan sonraki hedefim İngilizceyi ilerletmek. Çok seviyorum İngilizceyi, birtakım kurslara da gittim, inşallah o konuda da kendimi geliştirirsem ne mutlu bana."

Güney, mezun olurken "siyaset ve kadın" konusu üzerine proje ödevi bitirdiğini ifade ederek, "Kadınların her alanda çalışması, güçlü olması gerekli. Ben gençlerle çok güzel anlaşıyorum. Hep sınıf arkadaşlarım oldu. Onlar bana hep saygı gösterdiler, ben de onlara sevgi gösterdim. Şu an dışarıda yemekte, kahvede buluşuyoruz, hep birlikte pikniğe gidiyoruz." ifadesini kullandı.

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