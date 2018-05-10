Sunucuya duruşma sırasında cinsel taciz iddiası... Yaşadıklarını anlattı

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Cengiz S., ile müşteki Eda Küçük ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMA SALONUNDA CİNSEL TACİZ İDDİASI

Söz alan Eda Küçük, ablası ile Cengiz S.'nin eski nişanlı olduklarını, ablası ile Cengiz S.'nin birbirleri ile davalık olduklarını, Ekim ayında görülen davanın duruşmasına izleyici olarak katıldığını belirterek, "Sanığın bulunduğu tarafa baktığımda bana göz kırptı. Ayrıca öpücük gönderdi. Duruşma devam ediyordu. Annem ve arkadaşım bunu gördüler. Ben ne tepki vereceğimi bilmediğimden olay günü de bu durumla ilgili beyanda bulunmadım. Hemen akabinde savcılığa şikayette bulundum" dedi.

ANNESİ DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Eda Küçük'ün annesi Enise Küçük de tanık olarak dinlendi. Enise Küçük, "Duruşma devam ederken sanık, izleyici olarak yanımda oturan kızım Eda'ya doğru döndü göz kırptı ve öpücük attı. Ben fenalaştım. O gün kızımın neden şikayetçi olmadığını bilmiyorum" dedi.

Sanığın avukatı, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cengiz S.'nin 10 Ekim 2017 tarihinde görülen bir davanın duruşması sırasında izleyiciler arasında bulunan şikayetçi Eda Küçük'e yönelik öpücük işareti yaptığı ve göz kırptığı belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.