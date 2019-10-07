Sünnet skandalında yeni gelişme! Serbest kaldılar
Sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve tepki çeken sünnet düğününe ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Dansöz G.K. ve diğer iki dansöz serbest bırakıldı
Sosyal medyada görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta gözaltına alınan dansöz G.K ve ekibindeki diğer iki dansöz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İMZA VERECEKLER
G.K ve arkadaşları belli günlerde karakola giderek imza verecek. Soruşturma devam ediyor. Sünnetteki çocuğun annesi, babası ve amcası da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
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