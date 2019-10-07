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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa Kesler
07.10.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Sünnet skandalında yeni gelişme! Serbest kaldılar

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Sünnet skandalında yeni gelişme! Serbest kaldılar

Sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve tepki çeken sünnet düğününe ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Dansöz G.K. ve diğer iki dansöz serbest bırakıldı

Sosyal medyada görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta gözaltına alınan dansöz G.K ve ekibindeki diğer iki dansöz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İMZA VERECEKLER

G.K ve arkadaşları belli günlerde karakola giderek imza verecek. Soruşturma devam ediyor. Sünnetteki çocuğun annesi, babası ve amcası da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sünnet skandalında yeni gelişme
Sünnet skandalında yeni gelişme!
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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