Sünnet skandalında yeni gelişme!
Sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta yeni bir gelişme daha yaşandı.
"Hayasızca Hareketler, Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Cinsel Taciz' suçlarından yürütülen soruşturmada çocuğun annesi, babası ve amcası adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 3 dansöz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca Menderes Sulh Ceza Hakimliği, İzmir'deki sünnet düğünü ve soruşturmasına dair yayın yasağı kararı verdi.
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