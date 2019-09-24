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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
24.09.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Sünnet düğünündeki o görüntü için suç duyurusu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

Sosyal medyada dün tartışma konusu olan sünnet düğünü ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yarı çıplak haldeki bir kadının tören alanında yaptığı ve dakikalar süren dansına ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma yürütülmesi talep edildi. Suç duyurusunda, işlenen suçlar arasında ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘teşhircilik’, ‘cinsel taciz’ gibi bir dizi suç sıralandı

Dün sosyal medyada çok tartışılan bir görüntü yer aldı. Bir köyde, yapılan sünnet düğünündeki görüntülere ilişkin Av. Osman Taşdemir ve Adem Barlas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık suç duyurusunda özetle şöyle denildi:

*Bir köy meydanında yapılan bir sünnet düğününden görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu video görüntüleri izlendiğinde, birden fazla suçun işlendiği ve çocukların cinsel yönden istismar edildiği tarafımızca tespit edilmiştir.

*Video görüntülerinde sünnet edilen çocuk dışında birden fazla çocuğun ortamda bulunduğu görülmektedir. Sünnet düğünü olarak adlandırılamayacak derecede cinsellik barındıran ve sünnet edilen çocuğun istismar edildiği açık olan şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.

ORTAMDA BİR ÇOK ÇOCUK BULUNDU

*Ayrıca ortamda bulunan diğer çocuklar yönünden de cinsel istismar, teşhircilik ve cinsel taciz eylemlerinin olduğu da görülecektir. Çocukların yaşadıkları şok görüntülerden de anlaşılacaktır.

*Söz konusu töreni tertip eden ve cinsel yönden çocuğun istismar edilmesine sebebiyet veren ebeveynlerden çocuğun alınarak, çocukların korunması hakkında kanun kapsamında koruma altına alınmasını talep etmekteyiz.

TEŞHİRCİLİK SUÇU İŞLENDİ

* Düğünün yapıldığı ortamda cinsel davranışlar olduğu açık olan eylemlerle, çocukların bulunduğu bir ortam olması hasebiyle teşhircilik suçunun da soruşturma konusu yapılması gerekmekte.

*Birden fazla suç barındırdığı açık olan görüntülere, çocuğun yüksek yararının gözetilerek erişimin engellenmesini ve videoyu paylaşan hesabın sahibi hakkında da işlem başlatılmasını talep ederiz.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA DAVA AÇILSIN

Savcılık suç duyurusunda, videonun çekildiği yerin tespit edilerek, dosyanın ilgili savcılığa gönderilmesi talep edildi. Suç duyurusunda, mağdur çocukların koruma altına alınması, şüpheliler hakkında ise kamu davası açılması talep edildi.

Sünnet düğünündeki o görüntü için suç duyurusu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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