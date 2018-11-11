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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.11.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Süngü Tepe şehitlerine Şanlıurfa ve Muş'ta yürek yakan veda

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Süngü Tepe şehitlerine Şanlıurfa ve Muş'ta yürek yakan veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyü yakınlarında bulunan Süngü Tepe üs bölgesinde yaşanan patlamada şehit olan askerlerden topçu er Memduh Çelik Şanlıurfa’da, topçu er İbrahim Özkur da Muş’ta son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Er Melih Sancar’ın İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreni ise yarına ertelendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik köyündeki 3’üncü Topçu Alay Komutanlığına bağlı Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucu şehit olan askerlerden Topçu Er Memduh Çelik’in (20) cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde defnedileceği Mardin yolu üzerindeki Yeni Asri Mezarlığa götürüldü. Burada düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Cenazede şehidin babası Demo Çelik güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ses sanatçısı olan ağabeyi Mehmet Şanlı kardeşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamazken, annesi Naife ise oğlunun tabutuna sarılıp son defa öptü. Gözyaşı döken şehidin yakınlarına askerler destek oldu. Şehidin minik bir yakını ise, asker kıyafetiyle katıldığı cenaze töreninde asker selamı verdi. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin naaşı şehitliğe defnedildi.

Siverekli olan şehit Memduh Çelik'in ailesiyle birlikte Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin askerliğini bitirdikten sonra memleketine gelerek evlenmeyi düşündüğü öğrenildi. Türkçe ve Kürtçe şarkı söyleyen ve bir klibi de bulunan ses sanatçısı Mehmet Şanlı'nın kardeşi olan şehitten geriye ise ailesi ve üs bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları kaldı.

MUŞ ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit topçu er İbrahim Özkur (21), memleketi Muş’un Varto ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit er İbrahim Özkur’un cenazesi, bu sabah Van’da düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle baba ocağı Muş’un Varto ilçesine getirildi. Kudbettin- Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan evli ve 1 çocuk babası şehit İbrahim Özkur’un cenazesi, Hacı Kaya Özel Camisi’ne götürüldü. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askerler, şehit Özkur’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınları, şehit Özkur’un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi, Bakan Süleyman Soylu ve törene katılanların omuzlarında bir süre taşındıktan sonra defnedilmek üzere ilçeye bağlı Leylek köyüne götürüldü. Şehidin cenazesi, burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçede marangozluk yaptığı belirtilen İbrahim Özkur’un terhisine 80 gün kaldığı ve eşinin de ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

ŞEHİT MELİH SANCAR’IN CENAZE TÖRENİ YARINA ERTELENDİ

Bu arada İstanbul Valiliği, Şehit Er Melih Sancar için Ataköy 5. Kısım Camii’nde bugün ikindi vakti düzenlenecek olan cenaze töreninin yarına ertelendiğini duyurdu. Şehit Sancar’ın cenaze töreni yarın öğle namazı sonrası yapılacak.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik köyündeki 3’üncü Topçu Alay Komutanlığına bağlı Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker ise yaralanmıştı.

Süngütepe acısı
Süngütepe acısı
Süngü Tepede şehit olan 3 asker için tören düzenlendi... Gözyaşları sel oldu
Süngü Tepe'de şehit olan 3 asker için tören düzenlendi... Gözyaşları sel oldu

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