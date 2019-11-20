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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Suna Kıraç kimdir? Suna Kıraç'ın biyografisi

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Suna Kıraç kimdir? Suna Kıraç'ın biyografisi

Türkiye'nin 2018 vergi rekortmenleri belli oldu. Listede 6. sırada yer alan Suna Kıraç'ın kim olduğu merak konusu oldu. Uzun yıllardır iş hayatında yer alan Suna Kıraç, ünlü iş adamı Vehbi Koç'un kızı ve iş adamı İnan Kıraç'ın eşi. İşte, Suna Kıraç hakkında merak edilenler...

Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç; 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

Uzun yıllardır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir.

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

1997 T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir.

 

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