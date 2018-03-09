Suna hepimizi kandırmış

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Abdurrahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi'ndeki bir markette çalışan Suna B. isimli kasiyerin dövüldükten sonra marketin soyulmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Soygundan sonra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi.

Öte yandan soygun anında kadın kasiyerin hareketlerinden ve emniyetteki ifadelerinden şüphelenen polis, Suna B,'yi takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dün akşam Sancaktepe'de belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskında şüpheli Recep S. (22), Serkan E. ve Sinan Ç. yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız iki tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

OLAYI BİRLİKTE PLANLAMIŞLAR

Şüphelileri sorgulayan ekipler, Recep S. ile kasiyer Suna B.nin (21) ilişkisi olduğunu ve olayı birlikte planladıklarını belirledi.

Polis, kasiyer Suna B.'yi de gözaltına aldı. Suna B.'nin emniyetteki ifadesinde sessiz kaldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY

Sancaktepe'de bir markete gelen yüzleri maskeli silahlı kişiler, kadın çalışanı darbettikten sonra 14 bin lirayı alıp kaçmıştı.