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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emre KOLTUK-Aleyna KESKİN (DHA)
01.10.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Sümela'nın şifresi! Define mi bulundu?

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Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, tarihi yapı ile ilgili define söylentisi yayılmaya başladı. Manastırda, endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekibin sürdürdüğü restorasyonda define bulunduğu öne sürüldü. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da "Bu söylentiler tamamıyla uydurmadır" dedi. Söylentiler, manastırda define bulunduğunu konu alan 'Sümela'nın Şifresi-Temel' filmini anımsattı.

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Trabzon’un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, ortaya atılan define söylentisi kulakta kulağa yayılıyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekibin sürdürdüğü restorasyonda define bulunduğu öne sürüldü.

Kentte yayılan söylenti, 2011'de vizyona giren, Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı 'Sümela'nın Şifresi-Temel' filmini anımsattı. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin senaryosu, manastırda define olduğu üzerine kurulmuştu.

'SÖYLENTİLER ŞEHİR EFSANESİ'

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Başkan Koçhan, şunları kaydetti: "Bu tür söylentiler bizim kulağımıza da geliyor. Bu söylentiler tamamıyla şehir efsanesidir. Emin olun, ilk bu dedikoduyu çıkaranın kendisi de inanmıştır. Biz sadece gülüyoruz. Sümela Manastırı'nda define olduğu, 3 yıldır orada define arandığı gibi söylemler tamamıyla gerçek dışıdır. Sümela Manastırı'nda bir taş düşme çalışması var. Eğer biz 3 yıl önce Sümela Manastırı'nı apar topar kapatıp da taş temizliğine başlamasaydık şu anda orada bir manastır olmazdı ve bu taş düşmeleri yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilirdi. Taş temizleme çalışmalarında ilk iki etap bitti. Şu anda giriş kısmının üst kısmında bir kayada taş düşme tehlikesi var. Bu kaya da bertaraf edilerek inşallah manastırı 2019 yılının başında ziyarete açacağız."

'BU İDDİALAR EFSANEDEN ÖTEYE GEÇMEMİŞTİR'

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da söylentilerin tamamen uydurma olduğunu belirtti. Ayvazoğlu, şöyle konuştu:
"Bu söylentiler tamamıyla uydurmadır. Bu dedikodular asılsızdır. Yapmış olduğumuz tadilat boyunca böyle bir şeye kesinlikle rastlanmamıştır. Hazine konusu her zaman efsane olarak ortaya konulmuştur fakat efsaneden öteye geçmemiştir. Sümela bir cazibe merkezidir. Vatandaşlar da Sümela'nın bu gizemli halinden belli başlı çıkarımlar elde ederek birtakım efsaneler uyduruyor. Tadilat çalışmalarında sona gelindi, bu tür söylemlere kulak asılmamalıdır. Yakında manastırın belli bir yeri turizme açılacak. Herkes, söylemlerin asılsız olduğunu görecek."

'SÜMELA'NIN ŞİFRESİ TEMEL' FİLMİNİN KONUSU

Temel, Karadeniz'de yaşayan saf ve hayallerinin peşinden giden bir delikanlıdır ve bu haliyle herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beş parasız Temel, Trabzon'un en bilindik ve zengin ailelerinden Yücesoy'ların kızı Zuhal'e âşık olur. Zuhal'i babasından isteyen Temel'i, Hıdır Yücesoy kapı dışarı eder. Sevdiğine ulaşamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihara giriştiğini öğrenir. Arkadaşını vazgeçirmek için manastırın çatısına çıkan Temel, Turgay'ı ikan etmek yerine kendisi de intihar etmeye karar verir. Onları çatıdan indirmeye çalışan polislerden Sümela Manastırı'nda büyük bir hazine saklandığını öğrenen Temel intihar etmekten vazgeçip, bahsedilen hazineyi aramaya başlar. Temel, bu sayede hem zengin olacak hem de Zuhal'e olan aşkını ispatlayacaktır.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti. Sümela Manastırı'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışması sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında tespit edilen ve bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan alan gün yüzüne çıkarılmıştı. Şapel olduğu belirlenen bölümün gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılması için çalışmalar sürüyor.

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