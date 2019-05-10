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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.05.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta geç açılacak

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Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta geç açılacak

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan ve restorasyon çalışmaları nedeniyle 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı açıklanan tarihten 1 hafta rötarlı ziyarete açılacak. Daha önce 18 Mayıs 2019’da ziyarete açılacağı açıklanan manastırda elverişsiz hava şartları nedeniyle çalışmalar aksayınca ziyarete açılış tarihi 25 Mayıs 2019 tarihine ertelendi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın birinci bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılacak. Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak için yaklaşık 4 bin ton kaya temizliğinin yapıldığı manastırda, 300 metrelik yürüyüş yolu da düzenlendi.

Manastırda tarihi su kemerleri, gişe binası ve manastıra çıkan merdivenler restore edilerek kullanılır hale getirildi.

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta geç açılacak

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, "Bakanlığımızca sürdürülen restorasyon çalışmaları birinci etapla ilgili olarak, şuan sona gelmiş bulunmaktayız. Daha önce 18 Mayıs 2019 diye ifade etmiş olduğumuz ziyarete açılış tarihi ile ilgili olarak şu anda sizlerinde gördüğü gibi elverişsiz hava şartları nedeniyle kısa süreliğine erteme oldu. Dolayısıyla inşallah 25 Mayıs tarihinde Sümela Manastırımızı ziyarete açmak için çalışmalarımız hızlıca sürüyor ve tamamlamak üzereyiz. Şu anda gecikmenin nedeni elverişsiz hava şartları dolayısıyla çalışmaların aksaması. Bu şartların hızlı bir şekilde iyileşmesi ve havaların düzelmesi ile Sümela Manastırı’nı 25 Mayıs 2019 tarihinde halkımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta geç açılacak
44 aydır restorasyon çalışmaları sürüyor

44 ay önce restorasyon çalışmalarına başlanan Sümela Manastırı’nda bugüne kadar manastır ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kayalar 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından tek tek 200 metrelik yamaçtan aşağıya düşürülerek sarp yamaçlar temizlenirken, çalışmanın en zor bölümünü taş düşürme işlemi oluşturdu. Manastırın üst kısmındaki büyük kaya parçaları kafesler içine alınarak kayalar kırılırken, kırılan kaya parçaları asansör sistemi ile aşağıya taşındı.

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta geç açılacak

Tarihi yapılarda bu tarz bir restorasyon çalışmasının dünyada tek olduğu belirtilirken, Sümela Manastırı’nın yamaç güvenliği çalışmaları ile ilgili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile “Sümela Manastırı’nda Düşme Tehlikesi Arz Eden Bloklara İlişkin Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemlerle Araştırılması” konulu Ar-Ge çalışması yapıldı. Bu çalışma sonrasında restorasyonun en zor bölümünü oluşturan manastırın girişinde bulunan bin 600 tonluk kaya parçasının parçalanıp parçalanmamasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik ve Jeoloji Bölümü akademisyenleri tarafından kayanın bulunduğu yerde sabitlenmesine karar verildi.

Sümela Manastırı ziyarete 1 hafta geç açılacak

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