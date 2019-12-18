Sümbül nedir? Sümbül çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Sümbül, göz alıcı renkleri olan bir bahar çiçeğidir. Kokusu oldukça güzel olan bu çiçek, ev ortamlarında rahatlıkla yetiştirilmesiyle çok fazla tercih edilir. Soğanlı bir bitki olan sümbül, dört mevsim açabilme özelliğine sahiptir. Doğru bakım yapıldığı zaman evde çok güzel kokular salan bu çiçek, çok fazla sıcak olmayan bölgelerde yetişir. Yaz aylarında haftanın 2 günü sulanmalı, kışın ise haftada en fazla 1 kez su verilmelidir.



Sümbül Bakımı



Doğru bakım yapıldığında her çiçek kolaylıkla büyür, çiçek açar ve evinize huzur katar. Sümbül bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır.



- Rüzgara ve hava akımlarına karşı dirençsiz bir çiçektir. Bu nedenle hava akımının olmadığı yerlerde tutulması büyümesi için önem ifade eder.



- Doğrudan güneş istemediğinden dolayı, gölgeliklerde bırakılması daha iyi olur. Güneşten elbette faydalanması gerekecektir. Sabah güneşinin az miktarda görüleceği noktada bırakmak ona daha fayda sağlar.



- Bulunduğu ortam minimum 15 derece olmalı bunun aşağısına inmemelidir.



- Susuz bırakılmamalı, aşırı su verilmemelidir. Aşırı su yapraklarının düşmesine, sararmasına, susuzluk kurumasına neden olur.



- Sümbülün konulacağı toprak bolca humuslu, kumlu ve gevşek yapıda olmalıdır.



- Konulduğu saksının alt veya yan kısımlarında, fazla suyu def edecek delikler mutlaka bulunmalıdır.



Sümbül Özellikleri



Sümbül, ev ortamında kullanılan ve dekoratif güzellik karan bir çiçektir. Aynı zamanda çok hoş ve naif bir kokusu vardır. Kokusundan etkilenmemek mümkün değildir. Bulunduğu yerin havasını temizler. Sadece süs veya güzel kokusu için kullanılmaz, yiyeceklerde şifa niyetine tercih edilir. Her açıdan bir fayda meleği olan bu çiçeği sizde evinizde bulundurabilirsiniz.



Sümbül Faydaları



Sümbülün tohumları eski Lokman Hekimler tarafından pek çok hastalığın tedavisinde kullanılırdı. (Sarılık, bel soğukluğu) Aynı zamanda iştah açıcı niyetinde kullanılırdı. Sümbül yaprakları kurutulduktan sonra yemeklerde veya çay şeklinde tüketilir. Bu yapraklarının faydaları şöyledir.



- Akne tedavisinde kullanılır, cilde karşı oldukça faydalıdır.



- İdrar düzenleyici ve söktürücü özelliğe sahiptir.



- Spazmı çözer. Yaşanan hazımsızlık problemleri için birebir şifa kaynağıdır.



- Yaşanan iktidarsızlıklara çok iyi gelir. Kişinin rahatlamasına yardımcı olur.



- Bağırsakları düzenlediği kadar karında meydana gelen istemsiz ağrıların tamamının giderilmesinde yardımcı olur.



- Sinirlerin yatışmasına, bedenin rahatlamasına fayda sağlar. Sinir giderici olarak çok uzun yıllar tercih edilmiştir.



- Sancılı regl dönemlerinde tercih edilir. Bağırsaklarda solucan varsa onların düşmesini sağlar.



- Mikropları kırıcı bir etkisi vardır. Enfeksiyon oluşumunun önüne geçer. Vücuttaki mikropların dışarı atılmasını kolaylaştırıcı etkisi bulunur.



- Hangi nedenden dolayı olursa olsun, nefes darlıklarının giderilmesine yardımcı olur. Solunum yolu tıkanıklıklarını gidermede önemli bir göreve sahiptir.



- Yüksek ateş tedavisinde tercih edilir. Doğal bir ateş düşürücüdür. Fakat çocuklarda kullanılmamalıdır. Sümbül yaprakları kullanılmadan önce bitki uzmanlarına danışılmalıdır.



Sümbül Çiçeğinin Saksısı



Sümbülün büyümesini engellemek istemiyorsanız, saksısını sıklıkla değiştirmeyin. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda büyüdükten sonra saksı değişimi yapmak daha iyi olacaktır. Büyüyüp kökleri saksıya girmeyecek hale gelince, saksı değişimi yapılmalıdır.



Sümbül Ne Zaman Ekilir?



Sümbül sonbaharda dikildiğinde kolayca bitki açar. Ancak sümbül bitkisi sadece sonbaharda değil tüm mevsimlerde dikilebilir. Elinizde bir sümbül soğanı varsa, onu mutlaka dikmeniz gerekecek. Onu öyle mevsimlerce bekletmeniz ne yazık ki pek mümkün olmayacaktır.