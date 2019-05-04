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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Esra ÜLKAR
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Sultan’lı 52. yıl

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‘Sultan’lı 52. yıl

TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), 52’nci kuruluş yıl dönümünü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle kutladı. Kutlamaların onur konuğu Türk sinemasının usta oyuncusu ve ‘Sultan’ı Türkan Şoray’dı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç, Türkan Şoray’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Kendisi de Atatürk’ün hayranı ve eğitimin ülkenin temel sorunu olduğu konusunda bizimle hem fikir” dedi. Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1967 yılında merhum Vehbi Koç önderliğinde başlatılan eğitim seferberliğinde 52’nci yılımızı geride bırakmanın gururu içindeyiz. TEV hayırseverlerimizden aldığı güçle büyümesini devam ettirmiş ve bugün örnek bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Atatürk’ün aydınlık bir gelecek hayali ve umuduyla, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlattığı milli eğitim seferberliğini bir vazife kabul ederek, aynı ruh ve azimle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sizlerden aldığımız güçle, şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

ANAHTAR ÇAĞDAŞ EĞİTİM

Türkan Şoray da törende şunları söyledi: “TEV, Atatürk ilkelerine bağlı, özgür düşünceyi, aklı ve bilimi esas alan görüşleriyle ülkenin yetişmesine katkı vermiş ve vermeye devam ediyor. Eğitim ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Bu sorunun anahtarı çağdaş eğitim. Ben de bu bilinçle 1973 yılında Hisarüstü’nde bir ilkokul yaptırmıştım. Bunun manevi huzurunu ve duygularını taşıyorum. Bundan sonra kabul ederlerse vakfın gönüllü üyesi olmak istiyorum.”
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da 2018’de en yüksek bağışçıya ulaşıldığını belirterek, “250 bine yaklaşan burs sayımız ve siz değerli bağışçılarımızla TEV, bugün Türkiye’nin eğitim vakfıdır. 80 hibe ve vasiyet bağışçısıyla vakıf tarihinde en yüksek bağışçı adedine ulaşıldı” dedi.

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