‘Sultan’lı 52. yıl
TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), 52’nci kuruluş yıl dönümünü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle kutladı. Kutlamaların onur konuğu Türk sinemasının usta oyuncusu ve ‘Sultan’ı Türkan Şoray’dı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Koç, Türkan Şoray’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Kendisi de Atatürk’ün hayranı ve eğitimin ülkenin temel sorunu olduğu konusunda bizimle hem fikir” dedi. Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1967 yılında merhum Vehbi Koç önderliğinde başlatılan eğitim seferberliğinde 52’nci yılımızı geride bırakmanın gururu içindeyiz. TEV hayırseverlerimizden aldığı güçle büyümesini devam ettirmiş ve bugün örnek bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Atatürk’ün aydınlık bir gelecek hayali ve umuduyla, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlattığı milli eğitim seferberliğini bir vazife kabul ederek, aynı ruh ve azimle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sizlerden aldığımız güçle, şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.”
ANAHTAR ÇAĞDAŞ EĞİTİM
Türkan Şoray da törende şunları söyledi: “TEV, Atatürk ilkelerine bağlı, özgür düşünceyi, aklı ve bilimi esas alan görüşleriyle ülkenin yetişmesine katkı vermiş ve vermeye devam ediyor. Eğitim ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Bu sorunun anahtarı çağdaş eğitim. Ben de bu bilinçle 1973 yılında Hisarüstü’nde bir ilkokul yaptırmıştım. Bunun manevi huzurunu ve duygularını taşıyorum. Bundan sonra kabul ederlerse vakfın gönüllü üyesi olmak istiyorum.”
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da 2018’de en yüksek bağışçıya ulaşıldığını belirterek, “250 bine yaklaşan burs sayımız ve siz değerli bağışçılarımızla TEV, bugün Türkiye’nin eğitim vakfıdır. 80 hibe ve vasiyet bağışçısıyla vakıf tarihinde en yüksek bağışçı adedine ulaşıldı” dedi.
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