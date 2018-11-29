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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)
29.11.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Sultan'ın organları 4 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak

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Sultan'ın organları 4 hastaya can, 2 hastaya ışık olacak

ANTALYA'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedaviye alındığı yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen Sultan Dilek'in (17) bağışlanan böbrekleri, karaciğeri ve akciğeri 4 hastaya can, korneaları ise 2 hastaya ışık olacak. Baba Murat Dilek (42), "Kızımı yaşatamadık; organları başka canlarda yaşasın, onlara can olsun" dedi.

Selinus sahilinden Gazipaşa ilçe merkezine giden Yusuf Ü.'nün (17) kullandığı 07 HML 08 plakalı motosiklet, 20 Kasım Salı günü saat 22.00 sıralarında, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Fidanlık kavşağında B.A. yönetimindeki 07 UR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf Ü. ve yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Sultan Dilek, yola savrularak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sultan Dilek, buradan 24 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

6 HASTAYA UMUT OLDU

Yoğun bakımda tedavisi süren Sultan Dilek'in dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. AÜ Organ Nakli Merkezi Koordinatörleri Nilgün Bilal ve Uğur Genç, organların bağışlanması için baba Murat ve anne Atiye Dilek (40) ile görüştü. Yoğun bakım ünitesinde kızlarını son kez gören çift, organların alınmasına onay verdi. Dilek'in 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri ile 2 korneası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. Dilek'in böbrekleri, karaciğeri ve korneaları AÜ Hastanesi'ndeki hastalara nakledilecek. Akciğerin nakledileceği merkez ise henüz belirlenmedi.

DOKTOR OLMAK İSTİYORMUŞ

Murat Dilek, kızının Alanya Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu, üniversite sınavına hazırlandığını söyledi. Ekonomik durumlarının iyi olmadığını, kızının hayırseverlerin desteğiyle eğitimini sürdürdüğünü anlatan Dilek, "Gazipaşa'da oturan dayısını ziyarete giderken, kaza meydana geldi. Günlerdir hastanedeyiz. Kızımın beyninde meydana gelen hasar çok ciddiydi. Beyin ölümü gerçekleşince organlarını bağışlama kararı aldık. Kendisi doktor olmak, hastalara faydalı olmak istiyordu. Onun bu arzusu doğrultusunda organlarını bağışladık. Organlarıyla başkalarını kurtaralım istedik. Arzusu da yerine gelmiş olur, diye düşündük. Kızımı yaşatamadık; organları başka canlarda yaşasın, onlara can olsun" dedi.

'HASTALARLA TANIŞMAK İSTİYORUZ'

Murat Dilek, ameliyat sonrası kızının organlarının nakledildiği hastalarla tanışmak istediğini belirterek, "Onlarla tanışmak tek isteğimiz. Organları bağışlarken de bu arzumuzu dile getirdik" diye konuştu.

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