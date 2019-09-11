Sultan'ın katili mahkemede konuştu: Aldatılan, ihanete uğrayan ben oldum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSultan'ın katili mahkemede konuştu: Aldatılan, ihanete uğrayan ben oldum
GeriGündem Sultan'ın katili mahkemede konuştu: Aldatılan, ihanete uğrayan ben oldum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
11.09.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Sultan'ın katili mahkemede konuştu: Aldatılan, ihanete uğrayan ben oldum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sultan'ın katili mahkemede konuştu: Aldatılan, ihanete uğrayan ben oldum

ANTALYA'da, eşi Sultan Uluışık'ı (27), başka bir erkekle yatakta yakaladığı iddiasıyla öldüren cezaevi firarisi Sedat Uluışık’ın (39), yargılanmasına devam edildi. Uluışık mahkemede, "Aldatılan, kandırılan, ihanete uğrayan ben oldum. Eşimi çok seviyordum. Bir başkasıyla çırılçıplak görünce dayanamadım, kendimden geçtim" diye kendisini savundu.

Kepez ilçesinde boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, 2 çocuğunun annesi eşi Sultan Uluışık'a defalarca şiddet uygulayınca 2017 yılında tutuklanarak Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi. Sultan Uluışık son olaydan sonra çocuklarıyla annesinin yanına taşındı. 3 Aralık 2017 tarihinde cezaevinden firar eden Sedat Uluışık, bir gün sonra saat 21.00 sıralarında yeniden barışmak için eşinin annesiyle oturduğu Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak'taki tek katlı gecekonduya gitti.

Uluışık, iddiaya göre eşini ve M.S.Ö.'yü (60) yatakta gördü. Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla M.S.Ö.'yü 5, eşini ise 15 yerinden bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yaralı halde dışarı çıkan M.S.Ö, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.S.Ö. Kepez Devlet Hastanesi'nde, Sultan Uluışık ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

POLİSE TESLİM OLDU

Sedat Uluışık daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Tutuklanan Sedat Uluışık hakkında, eşini 'kasten öldürmek' ve M.S.Ö.'yü 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken M.S.Ö., geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındığı Batman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tutuklu sanık Sedat Uluışık, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10'uncu kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sultan Uluışık'ın annesi Aysen Kara ile taraf avukatları da katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, 'kasten öldürme' ve 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

'EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Sedat Uluşık savunmasında, ağır tahrik nedeniyle kendisini kaybettiğini, olayın bu nedenle gerçekleştiğini söyledi. Daha önce verdiği ifadesini tekrar eden Uluışık, "Aldatılan, kandırılan, ihanete uğrayan ben oldum. İkisini de çırılçıplak yakalayan ben oldum. Erkek olarak gözyaşı döktüm. Çok ağrıma gitti. Eşimi çok seviyordum. Bir başkasıyla görünce dayanamadım. Kendimden geçtim. Onları o halde görünce ikisinin yüzüne tükürüp gidemedim. Bunu yapamadım. Çoluk çocuğum var. Gördüklerimi gururuma yediremedim. Aklım başımdan gitti. Amacım öldürmek değildi. Pişmanlığım devam ediyor" dedi.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.

KADIN DERNEKLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri ise yargılama sonrasında basına açıklama yaparak kadına yönelik şiddeti kınadı. Sultan Uluışık'ın 15 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü, 2 çocuğunun yetim kaldığını belirten Dernek Başkanı Müjde Tozbey Erden, "Bugünkü duruşmada savcı çok güzel bir mütalaa verdi. Aslında kadın cinayetlerinde karşılaşmadığımız bir durum. Bir kadın cinayeti dosyası için çok güzel bir mütalaa. Maalesef kadın cinayetleri davalarında iyi hal indirimi sürekli uygulanmaktadır. İyi hal indiriminin uygulanmasına karşıyız. Bu nedenle karar duruşmasında özellikle iyi hal indiriminin uygulanmaması için mücadele edeceğiz" dedi.

Anne Aysen Kara da sanığın duruşmada yalan beyanda bulunduğunu belirterek, ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Halit Ayar'ın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı! Arkadaşı dehşet gecesini anlattı
Taksiciyi vahşice öldürmüşlerdi! Görüntüleri ortaya çıktı
‘Atik Bey’in gizemi çözülemedi: Sezgin Kaptan’dan haber yok
Nazlı'nın ölümüyle ilgili davada yeni gelişme: Niye gülüyorsun?