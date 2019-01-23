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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL/ DHA
23.01.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Sultangazi'nin 'zengin' dilencisi şaşkına çevirdi

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Sultangazi'nin 'zengin' dilencisi şaşkına çevirdi

Sultangazi'de hastane çevresinde dilencilik yapan 74 yaşındaki kadının banka hesabında yaklaşık 43 bin lira nakit parası, çok sayıda altın burma bileziği ve oğluna ait 3 katlı bir binanın olduğu ortaya çıktı.

Sultangazi'de  zabıta ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi önünde ve çevresinde dilencilik yapan bir kadın hakkında sık sık ihbar alan zabıta ekipleri, buraya gitti. Sivil olarak hastane önüne giden zabıta ekipleri, yaşlı kadını dilenirken yakaladı. Üzerinden 110 lira çıkan Latife İ. ile ilgili inceleme yapıldığında ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

BANKADA 43 BİN LİRA NAKİT, KOLUNDA 40 BİN LİRALIK BİLEZİK

Kadının üzerinden çıkan banka hesap özetinde hesabında 43 bin 539 lira nakit parası, kollarında da yaklaşık 40 bin lira değerinde çok sayıda altın burma bilezik olduğunu görüldü. Ayrıca yaşlı kadının oğluna ait 3 katlı bir binada oturduğu, maddi açıdan durumunun iyi olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan olayda yaşlı kadına tutanak tutularak idari para cezası kesildi. Üzerinden çıkan 110 liraya ise el konuldu.

Sultangazinin zengin dilencisi şaşkına çevirdi


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