Sultangazi'deki ayakkabı hırsızı kamerada

Görüntülerde, binadaki bir dairenin önüne gelen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları incelediği görülüyor. Daha sonra ise incelediği ayakkabıları yanında getirdiği çantaya dolduran hırsızın üst kata çıkması kameraya yansıyor.