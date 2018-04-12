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    Sultangazi’de tekstil atölyesinde yangın

    Güven USTA - Murat SOLAK - İstanbul (DHA)
    12.04.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultangazi'de bulunan 5 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

    Yangın saat 13.45 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın 3’üncü katında başlayan yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Etiketler: Sultangazi , tekstil atölyesi , NoMobil , gündem
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