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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
22.06.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Sultangazi'de şoke eden görüntü... Tutuklandı!

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Sultangazi'de şoke eden görüntü... Tutuklandı!

SULTANGAZİ'de oturduğu apartmanın merdivenlerini temizleyen kadın, kendisine yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı. Yakalanan saldırgan tutuklanırken olay apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Sultangazide şoke eden görüntü
  • Sultangazide şoke eden görüntü
  • Sultangazide şoke eden görüntü
  • Sultangazide şoke eden görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanda temizlik sırası kendisine gelen genç kadın, merdivenleri yıkamaya başladı. Pakistan uyruklu kişi, apartmanın önünü yıkadığı sırada genç kadının yanına yaklaştı.,

Saldırgan,  kadının kalçasına dokunarak taciz etti. Neye uğradığını şaşıran kadın, olayın şokunu atlattıktan elindeki temizlik sopasıyla kendisini savunmaya çalıştı. Tacizci olay yerinden kaçarken, kadın polise giderek şikayetçi oldu. 

Kadının şikayetçi olmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir gün sonra saldırganı gözaltına aldı. Tacizci emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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