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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
17.11.2016 - 06:31, Son Güncelleme:

Sultangazi’de polisin yaptığı operasyonun ardından çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

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Sultangazi’de polisin yaptığı operasyonun ardından çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de TIR gaspettikleri iddia edilen bir çeteye yönelik operasyonun ardından kaçan şüpheliler polise ateş açtı. Polisin karşılık vermesinin ardından şüheliler otomobille kaçmaya çalıştı. Vurularak ölen bir şüpheliyi sokağa bırakıp kaçmaya devam eden iki şüpheli de yaralandı. Kaçan yaralı şüpheliler tedavi olmak için gittikleri hastanede yakakalandı.

Olay Sultangazi, Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 00:00 sıralarında meydana geldi. Gayrettepe Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, İstanbul’un birçok yerinde içi mal yüklü olan TIR’ları kendilerine polis süsü vererek gasp eden 4 şüpheliyi takibe aldı.

Mahmutbey gişelere yakın bir noktada yine bir TIR’ı gasp etmeye çalıştıkları sırada polis operasyon düzenledi. Polisin yaptığı operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, diğer ikisi olay yerinden otomobille kaçtı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli polisi şaşırtmak için Sultangazi’de araç değiştirerek 66 HB 215 plakalı araca bindi. Şüpheliler buluştukları kişiyle seyir halinde giderken Eski Edirne Asfaltı üzerinde polisin kendilerini takip ettiğini fark etti. Şüpheliler, Cumhuriyet Mahallesi Tramvay Durağına geldikleri sırada kendilerini takip eden polis ekiplerine ateş açtı. Bu sırada polis ekipleri de şüphelilere karşılık verince çatışma çıktı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sultangazi’de polisin yaptığı operasyonun ardından çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

ŞÜPHELİLER ÖLEN BİR KİŞİYİ VE ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Şüphelilerin bulunduğu araç hızla polisten kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheliler kaçtıkları aracı ve otomobil içersinde ölen bir kişiyi Şehit Hasan Güreşen alt geçitinde bırakarak kaçtı. Yoldan geçen başka bir araç durdurup binen şüpheliler bir süre ilerledikten sonra Sultangazi Lütfiye Nuri Burat Hastanesi’ne yakın bir noktada inerek yaya bir şekilde hastaneye gitti.

Hastane polisinin durumu bölge ekiplerine bildirmesi üzerine şüpheliler hastanede kıskıvrak yakalandı. Olay yerine takviye gelen polis ekipleri "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlarla çevrede önlem aldı. Alt geçit güvenlik gerekçesiyle polis tarafından bir süre araç geçişine kapatıldı.

POLİS OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipeleri olay sonrası çatışmanın çıktığı yerde ve şüphelilerin aracı bıraktığı alt geçitte detaylı inceleme yaptı. Eski Edirne Asfaltı yolunu kısmen kapatan polis ekipleri araç geçişini tek şeritten sağlayarak, şüphelilerin ateş açtığı sivil polis aracında ve çevrede titizlikle olay yeri çalışması yaptı. Çatışma sırasında Cumhuriyet Mahallesi tramvay durağındaki turnikeye ait camların kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri daha sonra olayın devam ettiği alt geçiti araç trafiğine kapatarak, şüphelilerin bıraktığı araçta da detaylı çalışma yaptı. Polisin incelemesinde şüphelilerin aracında 3 adet tabanca bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri çatışma sonrası hayatını kaybeden ve ismi öğrenilemeyen şüpheli üzerinde ve olay yerinde çalışma yaptı. Daha sonra şüphelinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, hastanede yaralı giden şüphelilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis tarafından kapatılan alt geçit tekrar araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin operasyon sonrası çıkan çatışma ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

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