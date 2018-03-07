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    Sultangazi'de polis helikopterli operasyon

    Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
    07.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptığı iddia edilen Yürüyüş dergisinin, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde basımının yapıldığı adrese operasyon düzenledi.

    Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, dergi basımının yapıldığı iş yerinin bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

    Operasyonda 1 kişi yakalanırken, bazı dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

    Gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürüldü.

    Etiketler: sultangazi , polis operasyonu , helikopterli operasyon , gündem
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