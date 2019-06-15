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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
15.06.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Sultangazi'de panik anları... Böyle kurtarıldılar

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Sultangazi'de panik anları... Böyle kurtarıldılar

İstanbul, Sultangazi'de 5 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangın sırasında çocuklarıyla birlikte evde mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 

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  • Sultangazide panik anları
  • Sultangazide panik anları
  • Sultangazide panik anları
  • Sultangazide panik anları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yangın, 50. Yıl Mahallesi 2017 Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu bir anda alev aldı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Binanın bodrum ve giriş katında oturanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı. Üst katlarda oturanlar ise mahsur kaldı. Mahsur kalan bina sakinleri  pencere, balkon ve çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yandan merdiven aracıyla binada mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

ARALARINDA BEBEKLERİN DE BULUNDUĞU 9 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiyenin bir merdiven aracıyla aralarında bebek, çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişi kurtarıldı. Mahsur kalanlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 bebeğe olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bebeklerden birinin annesi gözyaşlarını tutamadı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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