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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK - Emin YEŞİL - Doğanay YAVUZ/DHA
09.04.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Sultangazi'de kuyumcu kuryesinin aracından yarım kilo altın çaldılar

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Sultangazi'de kuyumcu kuryesinin aracından yarım kilo altın çaldılar

SULTANGAZİ'de iki kişi, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin aracından yarım kilogram altın çalarak kayıplara karıştı.

Olay saat 13.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına altın getiren kurye Danış Özcan, aracını kuyumcu dükkanının önüne park etti. O sırada kurye Özcan'ı beyaz bir ciple takip ettiği öğrenilen iki kişi, kuryenin park ettiği aracın kapısını açarak ön koltukta bulunan yarım kilogram altını çaldı. Geldikleri araca binen iki hırsız olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme polis ekipleri, soygunun yaşandığı alana güvenlik şeridi çekti. Ekipler, kuryenin aracı üzerinde parmak izi alarak güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Görgü tanığı Cafer Altundal,  “Bir an bir araba yanaştı. Hırsızların arabanın kapısını açıp, çantayı alarak araçlarına binmesi iki saniye sürdü. Altınları çalınan adam da heyecan yaptı. Heyecandan arabanın camlarına vurmaya başladı. Hırsızlar da o esnada kaçtı" dedi.  Polis ekiplerinin kaçan iki kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor.

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